La demande nationale de produits pétroliers a enregistré entre fin février 2024 et fin février 2025, une hausse de 4% pour se situer à 757 tonne équivalent pétrole (ktep), selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour février 2025, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines. Ainsi, une hausse des essences de 5% et du jet d’aviation de 18% a été enregistrée, tandis que la demande du Fuel a accusé une baisse de 28%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin février 2024 et fin février 2025 à l’exception de quelques produits notamment le fuel dont sa part est passée de 3% à 2%, le gasoil dont sa part est passée de 45% à 43% durant la même période et le jet d’aviation dont sa part est passée de 4% à 5%.

La consommation de carburants routiers a enregistré, entre fin février 2024 et fin février 2025, une légère hausse de 1%. Elle représente 61% de la consommation totale des produits pétroliers. La consommation de GPL enregistré entre fin février 2024 et fin février 2025, une hausse de 14%.

La consommation de coke de pétrole, un produit utilisé exclusivement par les cimenteries, a augmenté de 5% entre fin février 2024 et fin février 2025 (données partiellement estimées). D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse de 18% à fin février 2025 par rapport à la même période de l’année précédente.