Dans le cadre de la célébration de la 34ème édition du Mois du Patrimoine, le Ribat de Monastir a abrité, vendredi soir, une cérémonie organisée par la Délégation régionale aux Affaires culturelles.

“Patrimoine et art : mémoire de civilisation” tel est le thème de cette édition qui se déroule du vendredi 18 avril au dimanche 18 mai 2025. Plusieurs manifestations dans toutes les régions de la République sont programmées tout au long du mois du patrimoine afin de réfléchir aux moyens de développer, relancer et valoriser le patrimoine local et régional.

Organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), cet événement culturel vise à créer une dynamique artistique et culturelle en mettant en valeur le lien vivant entre art et héritage.

Le Ribat de Monastir, monument historique protégé et classé depuis 1912, a ainsi abrité une série de manifestations dont des spectacles des fameuses majorettes de Ksar Hellal et des marionnettes géantes de l’Association Euro-Méditerrannène pour la culture et les loisirs.

Des prestations de la troupe de la Hadhra dirigée par Mohamed-Ali Jalleli, de l’artiste Mohamed Madhioub et la Jeune troupe de la musique arabe de Monastir étaient également au menu.

La journée inaugurale a également été marquée par des ateliers sur les métiers d’artisanat, une foire à laquelle participent plus de 30 artisans et artisanes présentant les produits de la région. Il y a également eu une foire des plats traditionnels et un défilé de costumes traditionnels propres à la région de Monastir.

A l’occasion de l’ouverture du mois du patrimoine à Monastir, l’enceinte du Ribat accueille une exposition photographique de Omar Abada Harzallah, ancien photographe à l’agence TAP.

Un total de 27 événements culturels mettant en valeur le patrimoine du gouvernorat de Monastir, est au menu du Mois du Patrimoine qui se déroulera, jusqu’au 18 mai prochain, dans les Maisons de la Culture, les bibliothèques publiques et les associations culturelles de cette région du Sahel tunisien.

Dans le cadre de la promotion des principaux sites archéologique, l’ouverture officielle du Mois du patrimoine se déroule, samedi 19 avril, dans l’après-midi, sur le site archéologique punique de Kerkouane, dans le gouvernorat de Nabeul, inscrit depuis 1986 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La clôture de cette édition se déroulera, le dimanche 18 mai, au musée archéologique de Salakta, village côtier du Sahel tunisien, situé à cinq kilomètres de Ksour Essef, au sud de la ville de Mahdia.

Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites (JIMS), le 18 avril, placée cette année sous le thème « Patrimoine résilient face aux catastrophes et aux conflits » alors que sa clôture avec la Journée internationale des musées (jim), le 18 mai, qui a pour thème cette année « L’avenir des musées au sein des communautés en constante évolution”.