Le stade Omar-Hamadi vibrera ce samedi à 19h00 pour l’un des chocs les plus attendus du championnat algérien : l’USM Alger reçoit la JS Kabylie pour le compte de la 23e journée. Au-delà de la rivalité historique entre ces deux géants, l’enjeu sportif est majeur pour les deux formations.

Classement et dynamique

JS Kabylie (3ᵉ, 37 pts en 22 matchs) reste dans la course au titre, à 5 points du leader MCA, et semble sur une bonne dynamique avec 3 victoires et 1 nul sur ses 4 derniers matchs. Un succès à Alger leur permettrait de se rapprocher du duo de tête.

USM Alger (5ᵉ, 33 pts en 20 matchs) a deux matchs de retard et peut donc encore rêver du podium. Mais la pression est forte : après des résultats en dents de scie, les Rouge et Noir doivent absolument gagner à domicile pour rester dans le top 5.

Confrontations directes

Sur les 5 derniers face-à-face, avantage à la JSK : 2 victoires, 2 nuls, 1 seule victoire pour l’USMA. Les Kabyles semblent avoir pris l’ascendant psychologique, d’autant qu’ils restent invaincus face à l’USMA sur les trois dernières confrontations.

Un match à ne pas manquer

Ce duel entre deux clubs mythiques est bien plus qu’un match. C’est un rendez-vous de prestige, un test de maturité pour deux équipes en quête de confirmation. L’USMA devra compter sur le soutien de son public pour faire la différence, tandis que la JSK cherchera à frapper fort en déplacement.