Des responsables du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont clôturé vendredi la mission de suivi de 4 projets financés par la Banque en Tunisie.

La mission de suivi, supervisée par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des ressources hydrauliques, Hamadi Habib, s’est déroulée du 7 au 18 avril 2025 avec la participation d’une équipe de la BAD et des représentants des directions centrales.

La liste des projets comprend l’évaluation du projet des périmètres irrigués à travers le développement des chaînes de valeur dans les gouvernorats du Centre du pays, le projet d’appui à la sécurité alimentaire d’urgence, le Projet de soutien au développement intégral et durable du secteur céréalier et le Projet de soutien technique à la numérisation et à l’innovation dans le secteur céréalier.

Au cours de la réunion, les participants ont présenté les résultats de la mission et abordé de nombreux aspects des activités du projet et des propositions visant à relever les défis, améliorer le rendement ainsi que les résultats des visites sur le terrain dans les gouvernorats de Kasserine et Kairouan.

Habib a insisté sur la nécessité d’accélérer le parachèvement des composantes restantes des projets dans les meilleurs délais, de perséverer pour surmonter les difficultés dans les prochains jours et d’utiliser ces ressources pour s’adapter au mieux aux changements climatiques.