La Tunisie prend part à la 10ᵉ édition du Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar (SISDAK), organisée, en parallèle, au 5ᵉ Salon de la Santé des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui se tient du 15 au 19 avril 2025, dans la capitale sénégalaise.

Elle est représentée par une délégation composée d’une vingtaine de professionnels de la santé couvrant un large éventail de domaines d’expertise comme les cliniques privées et services de transfert sanitaire et les agences de voyages spécialisées dans le tourisme médical, indique, vendredi, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La Tunisie participe à ce salon avec un stand de prospection de 18 m² mis à la disposition de la délégation nationale, servant à la fois d’espace d’exposition pour leurs produits et services, et de plateforme d’échanges B to B avec les professionnels sénégalais.

Cette participation est le fruit d’une étroite collaboration entre l’Ambassade de Tunisie à Dakar, le CEPEX via son bureau au Sénégal, la Chambre Syndicale Nationale des Conseillers à l’Export (CSNCE), ainsi que la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV).

Placée sous le thème « La santé, vecteur de développement économique des pays de l’OCI », cette édition rassemble plus de 400 exposants, ainsi que des décideurs, professionnels de santé, chercheurs et investisseurs.

Avec plus de 90 % des médicaments importés (soit environ 308 millions d’euros en 2023) et un réseau de santé en expansion (plus de 40 hôpitaux publics et 120 cliniques privées), le marché sénégalais représente une opportunité stratégique pour les entreprises tunisiennes, notamment dans les secteurs de la HealthTech, équipements hospitaliers, consommables médicaux, évacuation sanitaire, formation médicale, selon le CEPEX.