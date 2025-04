ANAVA, le fonds de fonds soutenu par la Banque mondiale, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la KFW, est heureux d’annoncer son engagement à investir 3,5 millions d’euros dans le fonds New Era Fund I, Fonds d’investissement en Early stage géré par UGFS-VC.

New Era Fund I est un fonds d’investissement tunisien pionnier, doté d’une taille cible de 15 millions d’euros, avec un premier closing de 7 millions d’euros. Il est spécialement conçu pour accompagner les startups technologiques en phase Série A. le fonds concentrera ses investissements sur trois secteurs à fort impact : l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie (Biotech) et les technologies vertes (GreenTech) — des domaines clés pour catalyser l’innovation là où elle est la plus nécessaire.

À propos du Fonds de Fonds ANAVA

ANAVA est le premier fonds de fonds en Tunisie libellé en Euros. C’est l’un des piliers clés de l’initiative nationale « Startup Tunisia» qui ambitionne de faire de la Tunisie un hub de l’innovation et des Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique.

D’une première taille cible de 100 millions d’euros, avec un premier closing de 40 millions d’euros souscrits par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à travers un prêt de la Banque mondiale et 20 millions d’euros souscrits par la KFW, le fonds de fonds veille à donner la possibilité aux fonds sous-jacents d’investir en Tunisie et aussi à l’étranger, leurs permettant de faire face à leurs besoins de financement et d’internationalisation.

Le fonds est géré par Smart Capital, une société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF), mandatée par l’État Tunisien pour déployer son programme national, Startup Tunisia.

A propos de UGFS-VCstar

UGFS-VC est une filiale de UGFS-NA, fondée en 2008, avec plus de 15 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Forte d’une expertise approfondie dans l’écosystème tunisien des startups, la société a structuré et géré 20 fonds, représentant un total de 240 millions de dinars tunisiens d’actifs, couvrant à la fois le capital-investissement et le capital-risque.

L’équipe de UGFS a investi auparavant dans plus de 100 startups, contribuant activement à leur développement. Pionnière dans son approche, elle s’est distinguée en étant l’une des premières sociétés de gestion à intégrer les composantes clés de l’écosystème entrepreneurial dans la structuration de ses fonds, favorisant ainsi un environnement propice à l’innovation.