La dixième session de la Commission consulaire mixte tuniso-libyenne a clôturé ses travaux, hier mercredi, avec la signature du procès-verbal de la session, illustrant la volonté des deux pays de poursuivre le travail conjoint et de renforcer les mécanismes de coopération.

Selon un communiqué publié, jeudi, par le ministère des Affaires étrangères, les travaux ont porté sur le renforcement de la coopération dans les affaires consulaires, la facilitation des procédures administratives pour les citoyens libyens et tunisiens et l’amélioration des conditions de vie des communautés dans les deux pays.

Les discussions ont également porté sur la mobilité, l’emploi, l’éducation, la santé, les transports, les affaires sociales, les douanes, le commerce, les assurances, la pêche maritime, la jeunesse, les sports et la formation.

Les deux parties ont aussi abordé les questions liées à la sécurité, à l’économie et au système judiciaire, en soulignant la nécessité de développer des canaux de coordination et de communication à cet égard.

Cette démarche renforcera ainsi, selon la même source, les capacités des deux pays à relever les défis communs et ouvrira des perspectives pour une plus grande intégration économique et sociale.

Les présidents des délégations des deux pays ont souligné, lors de l’ouverture des travaux, l’importance de cette rencontre, réaffirmant l’engagement des deux parties à renforcer la coopération consulaire et à faciliter les services fournis aux citoyens des deux pays.

A noter que capitale libyenne, Tripoli, a accueilli les 15 et 16 avril 2025 la 10ème session de la Commission consulaire mixte libyo-tunisienne.

Y ont assisté, l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli Lassad Ajili, le consul général de Tunisie à Tripoli, Adel Ben Abdellah et des membres des délégations des deux pays.