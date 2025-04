La 2ème phase du projet “Actions préliminaires pour la constitution de bio-territoires tunisiens”, sera lancée en mai 2025, a indiqué Khaled Sassi, Directeur Général de l’Agriculture Biologique au ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

La 2ème phase du projet consiste en la création de cinq zones bio-territoires pilotes, dans les gouvernorats de Nabeul à El Haouaria, de Kasserine à Majel Bel Abbès, de Bizerte à Sejnene, de Siliana à Kesra et de Tozeur à Hizoua, a déclaré ce responsable à l’Agence TAP, lors d’une journée d’information sur les projets de coopération en agriculture biologique tenue jeudi, en marge du Salon de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire BIOEXPO 2025 (du 17 au 19 avril 2025).

Et d’ajouter que le projet consiste en l’implantation d’initiatives de développement local pour soutenir les activités de production, d’entrepreneuriat et d’innovation des ces zones pilotes, à travers l’appui financier et les connaissances des différents intervenants.

Il cible plusieurs catégories dans chacune de ces délégations, à savoir l’agriculteur biologique ou ayant des capacités de se convertir au mode agricole biologique, les petits artisans et les opérateurs dans l’agritourisme, pour vont constituer un noyau dur de bio-territoires. Cette phase du projet est financée à hauteur de 3,5 millions d’euros par l’Agence italienne de coopération au développement. Elle s’étalera sur trois ans pour prendre fin en 2028.

La 1ère phase qui avait été financée à hauteur de 1 million d’euros, a porté sur la réalisation d’une étude préliminaire qui a permis d’identifier ces 5 zones pilotes. Cette étude a été basée sur l’étude de 256 délégations en Tunisie sur la base de plus de 40 critères environnementaux et économiques. Elle a permis, également, d’introduire des amendements au niveau de la loi relative de l’agriculture biologique créée en 1999, pour ajouter la notion de bio-territoires, a fait savoir le DG de l’Agriculture Biologique, précisant que la nouvelle loi sera publiée prochainement au JORT.

Sassi a mis l’accent sur les avantages des bio-territoires en matière de développement de l’économie aux différentes échelles locale, régionale et nationale.

Les résultats attendus de ce projet est de cibler plus de 2000 intervenants dans les 5 bio-territoires, en leur accordant l’appui financier et les connaissances, l’accompagnement juridiques pour qu’ils soient implantés dans un cadre légal.

Sassi a cité deux autres projets de coopération en cours, dans le domaine de l’agriculture biologique. Il s’agit du projet “BioREST”, d’appui au développement d’une agriculture biologique durable et résiliente dans un contexte de changement climatique, financé par la coopération suisse, d’une valeur de 4,5 millions de dollars, et mis en œuvre par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce projet s’achèvera dans deux ans.

Il y a, en plus, le projet de développement d’une filière d’agritourisme bio, durable et équitable aux bénéfices des territoires tunisiens et de leur population ” BioTED”, financé par le Royaume de Belgique à hauteur de 1,2 million d’euros, qui prend fin en août 2026

A cet égard, la coordinatrice du projet “BioTED”, Boutheina Majdoub Trabelsi a précisé que ce projet est le fruit d’un accord conclu entre la Tunisie et le Royaume de Belgique, pour la transformation des dettes en projets de développement. Il sera mis en œuvre par la direction générale de l’agriculture biologique avec un consortium belge, constitué de trois associations. Ce projet consiste à accompagner des exploitants agricoles dans 5 zones bio-territoires (Haouaria, Majel Bel Abbès, Sejnene, Kesra et Hizoua), ayant des gîtes ruraux dans les fermes agricoles, ou ceux qui se préparent à créer ce genre d’activité.

L’objectif, a-t-elle dit, est de permettre à ces exploitants à créer une valeur ajoutée économique, de développer leurs revenus et de se diversifier, en plus de la création de la valeur ajoutée sociale et environnementale en milieu rural.

L’agriculture biologique, qui est un secteur porteur, compte 7000 intervenants biologiques. En 2024, la superficie cultivée en mode agricole biologique est d’environ 235 mille hectares, représentant 2% de la superficie agricole.

En 2024, la valeur des exportations agricoles biologiques est de 1130 millions de dinars (MD), soit une contribution du secteur à hauteur de 14% dans la valeur des exportations totales, contre 17,7% en 2023. Près 90% de la production agricole biologique sont destinés au marché local et 10% au marché extérieur.