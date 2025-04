Du 30 avril au 4 mai 2025, le Festival International du Théâtre au Sahara s’invite au cœur du désert, entre les palmeraies de Fatnassa et les dunes de Debebcha dans le gouvernorat de Kébili.

A près de vingt cinq kilomètres de la ville de Kébili, le village et ses alentours se transformera en une scène créative accueillant une trentaine de pays, dont, pour la première fois, la Nouvelle-Zélande et la Croatie, annoncent les organisateurs sur la page du festival.

Vingt-trois représentations théâtrales sont au programme, accompagnées de sept ateliers de formation et de workshops animés par des experts tunisiens et étrangers. L’ouverture sera marquée par un carnaval haut en couleur, mêlant traditions locales et formes contemporaines de la scène, selon la même source.

Fondé et dirigé par le metteur en scène Hafedh Khalifa, ce rendez-vous théâtral et artistique au cœur du désert mise sur la culture comme levier de développement, face à de nombreux défis qui se posent et liés notamment au manque d’infrastructures hôtelières, d’équipements techniques adaptés aux spectacles et de subventions suffisantes.

Les organisateurs lancent à cette occasion un appel aux investisseurs et aux institutions pour valoriser le potentiel culturel et touristique dans le sud tunisien. L’objectif : transformer ce rendez-vous artistique en moteur de croissance culturelle et touristique et de rayonnement durable pour la région.