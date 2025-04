Les banques sont engagées dans l’application de l’ensemble des dispositions de l’article 412 ter de la loi n°2024-41 du 2 Août 2024, en particulier, l’abattement de 50% des intérêts à taux fixe, dont le taux de satisfaction des demandes éligibles est passé de 93% au 25 mars 2025 à 95,2% au 14 avril 2025, a indiqué le Conseil Bancaire et Financier (CBF).

Le CBF a réitéré l’engagement des banques à respecter la réglementation en vigueur et les orientations de l’Etat en matière de financement de l’économie d’une part et à assurer leur responsabilité sociale pour soutenir les usagers des services bancaires.

Le CBF interviendrait pour accélérer la résolution des réclamations, en sa qualité de représentant des banques et des établissements financiers, et rappelle qu’il met à la disposition des clients du secteur bancaire le dispositif de réception des réclamations dont un numéro vert: 80 100 280 et un espace citoyen: httpss://reclamation.cbf.org.tn/

Il a souligné par ailleurs que les banques continuent à booster l’activité économique et à octroyer des crédits d’habitat pour des durées pouvant aller jusqu’à 25 ans dans le cadre des plans d’épargne, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Et d’ajouter que la BCT et le CBF sont actuellement en concertation pour mettre en place des produits financiers en vue de booster l’accès au financement de l’habitat compte tenu de la dégradation du pouvoir d’achat. En outre, les banques ont lancé de nouveaux instruments de paiement digital, à l’instar des solutions de paiement différé, mises à la disposition de la clientèle depuis octobre 2024.

D’après les statistiques publiées, le 14 avril 2025, par le CBF, 89026 demandes d’abattement des intérêts ont été reçues, 57686 demandes ont été traitées, 2904 demandes sont en cours de traitement et 28436 demandes ont été rejetées pour non-éligibilité.