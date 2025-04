Le temps s’annonce particulièrement instable ce jeudi 17 avril 2025, notamment sur les régions côtières du Nord. D’après les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des passages nuageux domineront la journée sur l’ensemble du pays, avec des formations nuageuses plus denses au Nord, pouvant générer des pluies éparses et localement orageuses.

Les vents, soufflant de secteur Ouest, seront forts sur le littoral nord, ce qui rendra la mer très agitée dans cette zone, tandis qu’elle restera moutonneuse à agitée ailleurs. Sur le reste du territoire, le vent soufflera de manière faible à modérée.

Côté températures, les valeurs maximales oscilleront entre 15 et 20°C dans les régions nordiques et sur les hauteurs, et atteindront 21 à 26°C dans le reste du pays.