Le classement 2025 du CEOWORLD magazine a récemment publié sa liste des meilleures écoles de mode à l’échelle mondiale, plaçant l’École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD) dans le Top 5. Cette évaluation annuelle fournit un aperçu des institutions considérées comme les plus performantes dans le domaine de l’enseignement de la mode.

Le palmarès de cette année positionne le Fashion Institute of Technology (FIT) en tête, suivi de Parsons School of Design et de l’Antoinette Westphal College of Media Arts & Design. Le London College of Fashion précède ESMOD, qui se situe ensuite devant Central Saint Martins et Polimoda. Le Top 10 est complété par le Royal College of Art, PCA – Paris College of Art, et le Fashion Design Institut.

La méthodologie employée par CEOWORLD pour établir ce classement repose sur sept critères principaux, évalués à partir des réponses de 250 000 professionnels du secteur de la mode (employeurs, recruteurs, influenceurs, anciens élèves, experts) issus de 180 pays. Les critères pris en compte sont l’influence de la marque à l’international (20%), la réponse des recruteurs (20%), le retour des employeurs (10%), le taux de placement professionnel (10%), la sélectivité à l’admission (10%), la spécialisation (10%), et la réputation académique (20%).

Le positionnement d’ESMOD dans ce classement reflète les résultats obtenus selon cette méthodologie et les perceptions des professionnels interrogés concernant l’institution et ses performances au regard des critères établis.