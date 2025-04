Afin de mettre la lumière sur les préparatifs en cours pour l’organisation de la 20e édition des Jeux Méditerranéens, prévue à Tarente (Italie) du 21 août au 3 septembre 2026, le comité d’organisation, en collaboration avec l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) et l’agence italienne ANSA, tiendra demain jeudi un séminaire international au centre médiatique Villaggio Italia à Tarente. Placé sous le thème “Jeux Méditerranéens Tarente 2026 : Héritage sportif, durabilité et dialogue des cultures”, cet événement réunira des agences de presse des pays méditerranéens, dont l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Au programme figurent plusieurs interventions, notamment celle de Massimo Ferraris, président du comité d’organisation des Jeux de Tarente 2026, ainsi qu’une présentation introductive sur cette 20e édition par Carlo Molfetta, directeur général du comité, et Stavros Bello, président du comité consultatif.

Evoquant le lien étroit entre les différentes éditions des Jeux, le journaliste Belkacem Dridi de l’agence de presse algérienne APS interviendra sur l’héritage des 19e Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, qui avaient rassemblé 26 pays des rives européennes, africaines et asiatiques de la Méditerranée, s’affrontant dans 24 disciplines. L’Italie avait alors dominé le tableau des médailles avec un total de 159 médailles (48 or, 50 argent et 61 bronze).

Le séminaire comprendra également une intervention de Francesco Fischetti, professeur à l’Université de Bari, intitulée “Les Jeux Méditerranéens : un levier de bien-être et de mode de vie sain pour un avenir durable”, mettant en avant le rôle du sport dans le rapprochement des jeunes et des athlètes de la région, ainsi que son importance comme outil de développement durable.

Lors de son Assemblée générale tenue à Patras (Grèce) le 24 août 2019, le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) a attribué à Tarente l’organisation de cette 20e édition, comprenant des compétitions dans diverses disciplines (Water-polo, natation, natation avec palmes, tir (à l’arc et à la carabine), athlétisme, badminton, basket 3×3, boccia, boxe, canoë-kayak, cyclisme, équitation, escrime, football, gymnastique, handball, judo, karaté, Aviron, voile, ski nautique, tennis de table, taekwondo, tennis, triathlon, volley-ball, lutte et haltérophilie).

Initialement prévus du 12 au 21 juin 2026, les Jeux ont été reportés en raison de leur chevauchement avec la Coupe du Monde de football (11 juin – 19 juillet 2026, Canada/États-Unis/Mexique).

Ce sera, note-t-on, la quatrième fois que l’Italie accueille les Jeux Méditerranéens, après Naples (1963), Bari (1997) et Pescara (2009), confirmant son statut de pays le plus expérimenté dans leur organisation. Rappelons que les Jeux, créés en 1951 à Alexandrie (Égypte) en hommage à Mohamed Taher Becha, pionnier de l’événement, se tiennent tous les quatre ans.

La Tunisie, quant à elle, a organisé deux éditions : en 1967 (5e édition) et en 2001 (14e édition). La 21e édition se déroulera en 2030 à Pristina (Kosovo).