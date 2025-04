L’appel à candidatures pour la session 2025 des prix nationaux d’encouragement à la production littéraire et scientifique est ouvert aux auteurs tunisiens et leurs publications dans les différentes langues.

Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé au 30 mai 2025, lit-on dans un communiqué publié, mardi, sur le réseau social du ministère des Affaires Culturelles.

Les dossiers peuvent être envoyés par voie postale ou déposés auprès du bureau d’ordre de la Direction générale du Livre à l’adresse suivante : 12 Rue d’Arabie Saoudite, Lafayette, Tunis.

Le ministère précise que les prix sont attribués en application du décret gouvernemental n° 2021-76 du 21 janvier 2021, portant création et organisation des prix d’encouragement de l’Etat à la production littéraire et scientifique.

Ces prix sont scindés en 11 catégories: le roman, la nouvelle, la création théâtrale, les études artistiques et esthétiques, les études littéraires, les études en sciences humaines, les études maghrébines, le manuscrit, la création de dictionnaires et d’encyclopédies et la littérature de jeunesse.

Il s’agit de récompenses annuelles dotées de 10 mille dinars chacune. Le contenu du livre candidat doit être en lien avec les 11 catégories susmentionnées.

Les ouvrages sont obligatoirement individuels et parus en une première édition. Chaque dossier doit comporter 6 copies du livre candidat dont la date de parution est entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Toute oeuvre ayant fait l’objet d’une précédente publication ou ayant obtenu des prix en Tunisie ou à l’étranger ne sera pas admise. Idem pour les livres académiques ou scientifiques réalisés dans un but purement professionnel.

En février 2020, le ministère a décidé de porter le nombre des prix nationaux dans les domaines littéraire et scientifique à 11 distinctions dotées de 10 mille dinars chacune.

Le ministère faisait état d’une initiative qui cherche à valoriser ces distinctions nationales afin qu’elles coïncident avec les évolutions actuelles dans des domaines ciblés, estimant que la rémunération en vigueur est devenue obsolète puisqu’elle “n’a pas été révisé depuis plus de quatre décennies et par conséquent n’incite plus à la créativité ».

Voici la liste des onze prix:

Prix national du roman

Prix national de la nouvelle

Prix national de la création théâtrale

Prix national de poésie

Prix national d’études artistiques et esthétiques

Prix national d’études littéraires

Prix national d’études en sciences humaines

Prix national d’études maghrébines

Prix national du manuscrit

Prix national de création de dictionnaires et d’encyclopédies

Prix national de la littérature adolescente