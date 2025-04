Les avoirs en or de la Banque centrale de Tunisie (BCT) s’élèvent à 6,8 tonnes d’or fin pour une valeur globale de 1,1 milliard de dinars au 31 décembre 2024, contre 6,8 tonnes d’une valeur globale de 843,5 millions de dinars un an plus tôt, d’après le rapport sur « Les Etats financiers de l’année 2024 » publié, mardi, par la BCT.

Les avoirs en or de la BCT sont constitués de lingots (4,1 tonnes) et de pièces commémoratives (2,6 tonnes). Les avoirs en lingots d’or sont évalués au cours du marché à la fin du mois de décembre, en utilisant le fixing de Londres du matin. L’augmentation de 267,2 MD de ces avoirs est expliquée par l’effet conjugué de la hausse du cours de l’once d’or fin et de l’évolution du cours de change du dollar américain par rapport au dinar.

En effet, le cours de l’once a grimpé de USD 2.062,4 (ou 66,31 USD le gramme d’or fin) à fin décembre 2023 à USD 2.610,9 (ou 83,94 USD le gramme d’or fin) un an plus tard. Parallèlement, le cours du dollar par rapport au dinar est passé de 3,0692 à fin décembre 2023 à 3,19415 à la clôture de l’exercice 2024.

Vu leurs caractéristiques spécifiques, les pièces commémoratives ne font pas l’objet de réévaluation au prix du marché et demeurent valorisées au cours officiel de 0,6498475 dinar pour 1 gramme d’or fin.