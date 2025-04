Du haut de ses bâtisses monumentales, aux techniques architecturales uniques, de ses fameux souks (poissons, tapis, cuir, bijoux, tissages, laines, etc.) couverts de voûtes en berceau, jusqu’à son port et ses exportations d’huile d’olive, la région de Sfax sera célébrée dans le cadre de l’exposition photographique collective “Petit Pays, je t’aime beaucoup”, dans son édition 2025.

Cap sur Sfax, du 17 au 20 avril 2025, à Dar Ezzit, en plein centre-ville, pour raconter l’histoire de la Tunisie à travers le regard sensible et pluriel d’un collectif de photographes tunisiens et belges : Mehdi Ben Temessek, Sameh Bouchaala, Kai’s, Mona Fekih Khouaja, Dhia Guermit, Yasmine Hadhri, Helmi Jerbi, Charles Siala, Terry Taieb, Alain Van Haverbeke et Skander Zarrad.

Portée par Selima Kriaa Mdhaffer en tant que commissaire et l’artiste Wadii Mhiri dans la scénographie, l’exposition rend hommage à la ville de Sfax, à ses bâtisses historiques et à son patrimoine architectural.

A cette occasion, une grande collection d’anciennes cartes postales sera exposée. Le public pourra également découvrir une vidéo réalisée par un collectif d’architectes sur “Souk Kriaa”, véritable joyau de l’architecture locale, témoin du génie des savoir-faire locaux.

Lancée dans une première édition à Tunis en septembre 2024, à l’initiative de L.I.V Advisory avec le soutien notamment de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles en Tunisie, cette aventure photographique entame désormais sa tournée dans plusieurs régions de Tunisie.