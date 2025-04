Après les deux premières sessions à Oman au mois de mars 2023 et l’Arabie Saoudite, en octobre 2024, la troisième phase du programme de renforcement des compétences dans la région arabe dans le cadre du projet “Dive into Heritage”, aura lieu en Tunisie. L’événement est prévu (entre le 19 et 23 mai 2025) dans la ville d’El Jem, et portera sur le site de l’Amphithéâtre d’El Jem, inscrit depuis 1979 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Portant sur la documentation numérique des sites du patrimoine mondial dans la région arabe, ce troisième atelier organisé en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP), marque la clôture de ce programme dans le cadre du projet “Plongez dans le Patrimoine” financé par le Royaume d’Arabie Saoudite et l’UNESCO.

Dans ce contexte, un appel à participation est ouvert à tous les professionnels du patrimoine de la région arabe, de gestionnaires de sites et d’étudiants amenés à traiter la documentation des données du patrimoine numérique dans le cadre de leurs études, de leurs recherches ou de leurs activités professionnelles. Les participants bénéficieront notamment de cours théoriques et de travaux pratiques en photogrammétrie à l’aide de drones et de lasers scanner et d’appareils photo adaptés ainsi qu’à la réalisation de traitement des données collectées sur le terrain.

L’atelier a pour objectif de former des gestionnaires de sites et professionnels émergeants aux techniques de documentation numériques des sites du patrimoine mondial dans la région des Etats arabes, en leur permettant d’acquérir une compréhension approfondie des flux de données numériques et de la documentation numérique des sites culturels.

Il ambitionne de favoriser le partage de connaissances et d’expertises, d’exploiter et de perfectionner l’étude en cours élaborée par l’UNESCO, qui porte sur les lignes directrices, critères, et normes, dans le cadre du projet “Dive into Heritage” en vue de définir de nouvelles normes pour la documentation numérique et la promotion des sites du patrimoine mondial.

Le projet “Dive into Heritage” (2022-2024) est une plateforme innovante qui intègre des technologies numériques de pointe pour améliorer l’accès en ligne aux sites du patrimoine mondial et promouvoir les biens du patrimoine mondial.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts du Centre du patrimoine mondial pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la Convention du patrimoine mondial notamment à travers le programme de renforcement des capacités dans la région arabe qui touche à sa fin avec cet atelier qui se déroulera autour du site de l’amphithéâtre d’El Jem, le plus grand colisée d’Afrique du Nord, édifié au IIIème siècle.