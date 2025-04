La Tunisie connaîtra ce lundi 15 avril un temps généralement nuageux sur l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les nuages deviendront progressivement plus denses dans l’après-midi, notamment sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, où des averses éparses, parfois orageuses et localement abondantes, sont attendues.

En fin de journée, ces pluies gagneront les régions de l’extrême nord du pays, avec un risque de chutes de grêle dans certaines zones localisées. Une vigilance accrue est recommandée, notamment pour les usagers de la route et les habitants des zones rurales ou montagneuses.

Le vent soufflera de secteur Est, relativement fort près des côtes Est et modéré à faible ailleurs, avec des rafales pouvant ponctuellement dépasser les 70 km/h. En mer, les conditions seront généralement houleuses, ce qui pourrait perturber certaines activités portuaires ou de pêche.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 20 et 26°C sur le Nord, le Centre et le Sud-Est du pays, tandis qu’elles grimperont entre 27 et 34°C sur le reste des régions. L’extrême sud enregistrera des pointes jusqu’à 36°C, témoignant d’un contraste thermique marqué entre les zones côtières et les régions sahariennes.