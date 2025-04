Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel des véhicules Hyundai en Tunisie et leader des ventes automobiles en 2024, a réuni ses partenaires lors de la Convention Réseau 2025, qui s’est tenue ce vendredi 11 avril à l’Hôtel Sindbad à Hammamet. Cet événement annuel est l’occasion pour l’entreprise de passer en revue les résultats de l’année précédente, tout en honorant les agences les plus performantes dans divers domaines clés du réseau.

Sous le slogan “Notre réseau, une signature d’exception, unis pour la performance”, cette convention a permis de récompenser les meilleures performances de l’année 2024 dans des catégories telles que les ventes, le service après-vente, l’effort marketing et l’implémentation des normes. Un moment clé de cette rencontre a été la remise de prix à ceux qui se sont distingués par leur professionnalisme, leur engagement et leur excellence.

Hyundai reste en tête des ventes en 2024

Grâce à un réseau solide et une équipe dédiée, Hyundai Tunisie a une nouvelle fois marqué l’année 2024 avec des résultats de vente exceptionnels, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché automobile tunisien. L’année écoulée a été marquée par un élargissement de la gamme et une une attitude intransigeante envers les clients. Alpha Hyundai Motor reste fidèle à son engagement d’offrir des véhicules de haute qualité, alliant fiabilité et innovation.

Distinctions 2024 : Célébration des meilleures performances

La Convention Réseau 2025 a permis de récompenser les agences qui se sont particulièrement distinguées. Parmi les prix remis, on retrouve :

Meilleure performance vente VN 2024 : Zeno Auto – Djerba

: Zeno Auto – Djerba Meilleure performance vente Premium 2024 : 3S Motors – Sousse

: 3S Motors – Sousse Meilleure progression vente VN 2024 : Rania Auto – Gabes

: Rania Auto – Gabes Meilleure activité pièces de rechange 2024 : Elite Car – La Charguia & 3S Motors – Sousse

: Elite Car – La Charguia & 3S Motors – Sousse Meilleure satisfaction clients VN 2024 : Horizon Cars – Sousse, Auto Self – Sfax, Sud Auto Service – Sfax

: Horizon Cars – Sousse, Auto Self – Sfax, Sud Auto Service – Sfax Meilleur effort marketing 2024 : 3S Motors – Sousse & Auto Pro – Nabeul

: 3S Motors – Sousse & Auto Pro – Nabeul Meilleur partenariat 2024 : Hyundai Car Service – Ben Arous & Elite Car – La Charguia

: Hyundai Car Service – Ben Arous & Elite Car – La Charguia Meilleure implémentation GDSI 2024 : Auto Pro – Nabeul & Zeno Auto – Djerba

: Auto Pro – Nabeul & Zeno Auto – Djerba Meilleur effort de garantie 2024 : Le Grand Garage – Mnihla & Car Master Services – Riadh Al Andalous

: Le Grand Garage – Mnihla & Car Master Services – Riadh Al Andalous Trophée de bienvenue dans la famille Hyundai : Rania Auto – Gabes & Auto Passion – Bizerte

Récompenses TotalEnergies : Un partenariat renforcé

TotalEnergies a également pris part à la célébration, en récompensant les partenaires qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel. Le prix du meilleur partenaire 2024 a été décerné à :

Le Grand Garage – Mnihla

Auto Self – Sfax

Lors de cet événement, M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor, a déclaré :

« Nous sommes fiers de célébrer cette année exceptionnelle avec nos partenaires, qui jouent un rôle essentiel dans notre réussite continue. Hyundai Tunisie n’est pas seulement un leader du marché, c’est un réseau de partenaires unis par la même ambition de servir nos clients avec excellence. Nous continuerons à investir dans nos agences et à développer nos services pour offrir à nos clients une expérience irréprochable. Grâce à notre garantie de 5 ans et notre présence dans 20 régions, nous sommes plus que jamais déterminés à maintenir notre position de leader et à faire face aux challenges de demain. »

Alpha Hyundai Mot͏or a une fois de plus triomphé le marché en termes de service client, ayant été élue Service Clients de l’année pour la 4ème année d’affilée. Un signe de l’engagement continu d’Alpha Hyundai pour offrir à ses clients une expérience spéciale et unique.

Avec 20 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes, Alpha Hyundai Motor s’assure de répondre à la demande de ses clients où qu’ils se trouvent. De plus, avec sa garantie de 5 ans, Hyundai offre à ses clients une sérénité incomparable, prouvant une fois de plus la fiabilité de ses produits.