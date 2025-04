En hommage à la Diva de la chanson arabe la Libanaise Fayrouz et son riche répertoire musical engagé, “Fayrouz, la liberté sacrée” célèbre spectacle chorégraphique de la Libanaise Lamia Safieddine sera donné, ce jeudi 17 avril, au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé un spectacle de plusieurs parties qui aura lieu, à partir de 19h, au Théâtre des régions. Au programme, la projection de “Ma danse pour Fayrouz” de Dominique Delapierre autour d’une chorégraphe de la Libanaise Lamia Safieddine.

Ma danse pour Fayrouz est un voyage à travers l’univers de Fayrouz sur les pas de danse de Lamia Safieddine. Une expérience qui doit sa puissance à celle de l’œuvre de la Diva, à laquelle le projet rend hommage, et à la démarche chorégraphique originale et exigeante de Lamia Safieddine.

Dominique Delapierre, réalisateur et directeur de la photographie depuis 1988, a auteur de documentaires et captations de spectacles (Passions écrites, Cargo, Corps de mots du groupe Têtes raides…) présentés dans de prestigieux espaces parisiens tels que l’Olympia, l’Unesco et le musée du Quai Branly.

Le cinéaste créateur de lumière des spectacles de Lamia Safieddine depuis 1994, a mis également en lumière de nombreux documentaires, fictions ou émissions de divertissement pour les chaînes françaises, européennes, libanaises et marocaines.

Une lecture dans l’oeuvre des frères Rahbani et la place de la terre et de la femme dans les chansons de Fayrouz, légende vivante de la chanson arabe, sera au centre d’une rencontre-débat animée par Lotfi Bahri, la chanteuse Leila Hejaiej.

Lamia Safieddine, spécialiste de la danse Arabe Contemporaine, évoquera la présence scénique de Fayrouz et la relation entre sa voix et ses mouvements. Fayrouz, de son vrai nom Nouhad Haddad, est née le 21 novembre 1934 à Beyrouth. La diva de la musique arabe moderne a fait ses débuts dans les années 50 en interprétant des oeuvres composées par les frères Rahbani, Assy et Mansour, devenu son mari, et a par la suite collaboré avec son fils le compositeur Ziad Rahbani. Elle est mondialement connue pour son style de musique assez unique à influences orientale et occidentale, largement apprécié en région arabe.

Lamia Safieddine est l’unique chorégraphe à avoir mis en scène les chansons lyriques de Fayrouz (hors répertoire des danses traditionnelles), peut on lire dans le site de l’Institut du monde Arabe à Paris où la chorégraphe s’est produite, en 2022. Elle a chorégraphié, tout au long de ses spectacles, plusieurs chansons devenues d’incontournables classiques comme A‘tini nâya wa ghanni, Btétloj eddini, Alqusu fil bâl, Tarîq ennahel, Fî zalâm elleil…

Chorégraphe et danseuse, originaire du Liban, Lamia Safieddine danse sur scène dès l’âge de 6 ans. A dix-huit ans, elle entreprend de développer un style qui lui serait propre et éloigné de tout formalisme académique, peut-on lire dans la biographie publiée sur le site de l’artiste.

Dans son désir d’embrasser un art total qui unifierait ses multiples appartenances et influences, façonnés au gré de ses voyages et des péripéties de sa vie, Lamia Safieddine choisit une voie qui se distingue par la synthèse de différentes danses des mondes arabe, africain, latino et européen.

Lamia Safieddine allie sa parfaite maîtrise du corps et du rythme à la grâce des danseuses de l’Orient. Remarquable par sa virtuosité technique, son travail du corps et sa gestuelle élégante, séduit également par l’expressivité de son visage, qui reflète toutes les émotions de l’âme, souvent oubliées dans l’interprétation des danses traditionnelles arabes.

Elle réussit à préserver l’essence de la danse traditionnelle arabe en la dotant d’une dimension nouvelle, moderne.

Elle a dansé avec les plus grands compositeurs arabes et sur le meilleur répertoire de la musique traditionnelle et contemporaine arabe, du Mashreq (Orient) au Maghreb. Chorégraphe, elle a mis en scène plusieurs spectacles et réalisé plusieurs tournées en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique Latine.

Après avoir fondé en 1998 “La Compagnie de danses du monde AICOO”, Lamia Safieddine crée en 2004 “La compagnie Lamia Safieddine” dont l’objet est de promouvoir la recherche, l’étude, la documentation, la formation professionnelle, la création de spectacles et l’organisation de toutes sortes d’activités et de manifestations culturelles dans les domaine de la chorégraphie, de «la danse du monde» et, à une échelle plus large, dans le domaine théâtral et musical.

La Danse Arabe Contemporaine de Lamia Safieddine est accompagnée principalement par des musiques de compositeurs arabes qui ont su allier l’authenticité de leurs origines à un ancrage dans les temps modernes.

Enracinée dans l’histoire millénaire et ouverte sur l’universel, la Danse Arabe Contemporaine de Lamia Safieddine ne relève finalement ni de l’imitation, ni de l’hommage. Elle ne se réduit pas à sa dimension technique ; sa finalité ultime est en effet de donner du sens et de transmettre l’émotion dont elle est elle-même un vecteur.