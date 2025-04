Tunis accueille les 23 et 24 avril 2025 la 2ᵉ édition du Forum Afrique-France de la Transition Écologique et Énergétique (#FTEE2025), organisée par Business France, en collaboration avec le Club ADEME International et plusieurs partenaires institutionnels et privés, dont TOTAL Energies, SUEZ, Expertise France, et les régions PACA et Grand Est.

Ce forum régional a pour objectif de renforcer les coopérations entre la France et neuf pays africains (Tunisie, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Guinée, Algérie, Mauritanie, Libye, France) autour des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il abordera les grands enjeux environnementaux et énergétiques du continent : transition verte, économie circulaire, RSE, énergies renouvelables, accès à l’eau, adaptation climatique et développement urbain durable.

L’événement réunira 40 entreprises françaises, des institutions financières, des collectivités territoriales et des décideurs publics. Il propose un programme riche : conférences, ateliers thématiques, rendez-vous BtoB, présentations de projets et de financements, concours d’innovation (Green Innovation Awards), témoignages de stratégies RSE, sans oublier un événement sur la météorologie en Afrique du Nord avec PROMETEO et l’INM.

Parmi les objectifs clés : connecter les acteurs africains et français, identifier des solutions concrètes et accélérer la mise en œuvre de projets durables.

La Tunisie est positionnée comme un hub stratégique dans cette dynamique régionale, avec l’appui de partenaires comme POLLUTEC et RISING SUD. Les entreprises tunisiennes sont invitées à s’y inscrire via la plateforme officielle, afin de saisir des opportunités de partenariats à fort impact.

Le #FTEE2025 précède deux autres grands rendez-vous de Business France : les Rencontres Tunisie à Paris (16 mai) et les Rencontres Méditerranéennes de la Décarbonation à Marseille (1-2 juillet).

(Source : Communiqué)