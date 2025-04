La Tunisie s’apprête à accueillir le 18ème Congrès de l’Association Africaine de Néphrologie (AFRAN) du 15 au 18 avril 2025 à Tunis. Cet événement sera organisé conjointement avec le 9ème Congrès Maghrébin de Néphrologie et le 12ème Congrès National de la Société Tunisienne de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (STNDT).

Le Dr. Habib Skhiri, président de la STNDT, a souligné à l’agence TAP l’importance de cet événement qui permettra d’échanger les dernières avancées scientifiques, de renforcer la formation des professionnels et de développer la coopération internationale dans le domaine de la néphrologie. Des experts venant d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie participeront à des conférences et ateliers portant notamment sur l’intelligence artificielle appliquée aux maladies rénales.

Skhiri a tiré la sonnette d’alarme concernant la prévalence des maladies rénales en Tunisie, où 10% de la population serait touchée. On compte actuellement plus de 14.000 patients sous dialyse, tandis que les listes d’attente pour les greffes rénales ne cessent de s’allonger. Les principales causes identifiées sont le diabète, l’hypertension artérielle, les infections bactériennes et l’automédication.

Fondée en 1983, la STNDT promeut la recherche scientifique et la formation continue en néphrologie, tout en encourageant la collaboration avec les experts internationaux.