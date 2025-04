L’indice « FM Resilience Index 2025 » publié par l’assureur mutualiste américain FM (ex-FM Global) a classé cette année la Tunisie à la 75ème place sur un total de 130 pays et territoires listés.

Publié le 26 février 2025, cet indice classe les pays étudiés en fonction de la résilience de leur tissu économique face aux événements susceptibles de perturber les activités des entreprises. Il a pour avantage d’aider les entreprises à évaluer les risques encourus lorsqu’elles décident de s’implanter, de commercialiser leurs produits ou de s’approvisionner dans d’autres pays.

Il évalue les pays selon une large série de critères, allant du niveau de productivité à celui de la corruption en passant par l’exposition aux événements météorologiques extrêmes.

Avec un score global de 54,2, un « macro-score » de 49,2 et un « phsyical score »73,7, le classement de la Tunisie reflète, d’après les auteurs du rapport, des point forets : un tissu économique diversifié, une stabilité relative, mais aussi des faiblesses, voire des fragilités persistantes, notamment en matière d’inflation et de risques politiques.

Au niveau nord africain, la Tunisie est classée à la troisième place après le Maroc (70ème) et l’Egypte (74ème). Elle devance l’Algérie classée 91ème.

Au niveau du continent africain, la Tunisie, classée 8ème, figure dans le Top 10 des économies les plus résilientes d’Afrique.

Champion africain de la résilience, le Botswana occupe le 55e rang mondial avec un score de 63,9 points, grâce notamment à une inflation maîtrisée, un risque politique minime, de faibles émissions de gaz à effet de serre et une faible exposition aux tremblements de terre.

La République de Maurice (59e rang mondial) occupe la deuxième marche du podium à l’échelle africaine, devant l’Afrique du Sud (64e rang mondial), le Rwanda (69e).

A l’échelle mondiale, le Danemark, classé pays le plus résilient en 2024, conserve sa 1re place en 2025 grâce à son solide système éducatif, à sa productivité élevée et à ses progrès en matière de cybersécurité. Viennent ensuite le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et Singapour.

ABS