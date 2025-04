Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad, a exprimé la disposition du ministère à mettre l’expertise tunisienne en matière de formation professionnelle, d’ingénierie de la formation, de formation des formateurs et de programmes d’emploi à la disposition de la partie libyenne.

Lors d’une visite de terrain effectuée mardi au Centre libyo-coréen de formation professionnelle à Tripoli, dans le cadre d’une visite entamée lundi dernier en Libye, Chaouad, accompagné du vice-ministre libyen de l’emploi et de la Réhabilitation, Houssam Mzoughi, ainsi que de l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Ajili, a pris connaissance des ateliers, des salles de formation et des équipements disponibles au centre, lequel constitue un modèle de partenariat international dans le domaine de la formation professionnelle et une opportunité de renforcer la coopération au service des aspirations des jeunes et du marché de l’emploi, selon un communiqué publié par le ministère de l’Emploi.

Le communiqué précise également qu’une séance de travail a été organisée durant cette visite pour étudier les possibilités de conclure des partenariats et de mobiliser l’expertise tunisienne dans le domaine, en vue de la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés, contribuant ainsi à améliorer les compétences des stagiaires et à élargir leurs perspectives d’employabilité.