À l’heure où les tensions commerciales s’intensifient, les marchés émergents affrontent une vague d’incertitude qui freine l’investissement et assombrit leurs perspectives de croissance. Dans son rapport pour le 2e trimestre 2025, S&P Global Ratings souligne que le manque de visibilité sur la politique commerciale américaine constitue un frein majeur pour les décideurs économiques dans de nombreuses régions du globe.

Les droits de douane imposés ou annoncés par l’administration Trump, notamment dans le cadre du « Plan équitable et réciproque », pèsent plus sur la psychologie des investisseurs que sur les échanges eux-mêmes. S&P estime que l’impact direct de ces tarifs reste limité pour la plupart des grands marchés émergents, sauf pour les pays très exposés comme le Vietnam, le Mexique ou la Chine. Toutefois, les effets indirects — via un ralentissement de la demande mondiale — pourraient être plus significatifs.

L’Amérique latine est en première ligne. Le Mexique, bien que partiellement protégé par l’AEUMC, pourrait voir sa croissance chuter à 0,2 % cette année, voire entrer brièvement en récession. À l’inverse, l’Argentine bénéficie d’un regain de confiance lié à une gestion budgétaire stricte et à une réduction rapide de l’inflation, avec une croissance attendue à 4,8 % en 2025.

Dans la zone EMEA, la Hongrie souffre du ralentissement industriel en Allemagne et d’un accès restreint aux fonds européens. La Turquie, quant à elle, bénéficie d’un rebond de la consommation intérieure, mais son instabilité politique demeure une source d’inquiétude. L’Arabie saoudite tire parti de ses investissements dans le gaz et de la stratégie pétrolière de l’OPEP+ pour stimuler son économie.

En Asie du Sud-Est, l’impact est plus diffus. Le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie, très intégrés aux chaînes de valeur mondiales, restent vulnérables. Les mesures tarifaires américaines ciblant l’automobile et les semi-conducteurs risquent de ralentir l’élan industriel. Malgré tout, la demande intérieure, soutenue par des politiques monétaires accommodantes, contribue à stabiliser la croissance dans la région.

Face à cette conjoncture incertaine, les banques centrales des marchés émergents marchent sur une ligne étroite. Les marges de manœuvre pour réduire les taux sont limitées par les taux élevés de la Fed. Un assouplissement trop rapide risquerait de provoquer des sorties de capitaux et de fragiliser les devises.

S&P met en garde contre les risques accrus d’un durcissement commercial global. Si de nouvelles vagues tarifaires devaient se concrétiser, elles pourraient plomber les exportations, affaiblir les flux d’investissement et renforcer les tensions inflationnistes dans les économies les plus fragiles.