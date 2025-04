La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a lancé, à Sedouikech (Djerba Midoun), la première phase de l’installation de compteurs intelligents d’eau, une innovation majeure dans la gestion des ressources hydrauliques en Tunisie. L’annonce a été faite le 8 avril par Hamadi Habaieb, secrétaire d’État chargé des Ressources hydrauliques.

Ce projet pilote concerne 2067 foyers et commerces et s’inscrit dans une initiative plus large visant à équiper 3000 clients dans un premier temps, avant de généraliser le dispositif à toute l’île de Djerba, puis au gouvernorat de Médenine et au reste du pays, selon les financements disponibles.

Ces compteurs intelligents permettent de suivre la consommation en temps réel, de détecter rapidement les fuites, et d’améliorer la précision de la facturation. Ce système vise à limiter les pertes d’eau liées à l’état vétuste du réseau, dont 20 % a plus de 50 ans sur les 59 000 km de canalisations nationales.

Une cellule de vigilance a été mise en place pour recueillir les réclamations et intervenir rapidement en cas d’incidents. Par ailleurs, un programme national de sensibilisation à l’économie d’eau a été lancé, notamment auprès du secteur touristique, où la consommation moyenne atteint 350 litres/jour par touriste, contre 120 à 150 litres/jour pour un citoyen.

Enfin, Habaieb a alerté sur la situation critique des réserves en eau, avec un remplissage des barrages à seulement 36,1%, malgré des pluies récentes bénéfiques pour l’agriculture pluviale mais insuffisantes pour redresser les stocks hydriques.