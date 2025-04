L’Inter Milan a réalisé une performance remarquable mardi soir en s’imposant (2-1) sur la pelouse du Bayern Munich, à l’Allianz Arena, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un succès précieux qui place les Nerazzurri en position favorable avant le match retour à San Siro.

Solide et bien organisée, l’Inter a pris l’avantage grâce à Lautaro Martinez, opportuniste à la 38e minute. Le Bayern, longtemps stérile malgré la possession, a cru égaliser définitivement par l’intermédiaire de Thomas Müller, à peine entré en jeu (85e). Mais les Milanais ont rapidement réagi : trois minutes plus tard, Davide Frattesi, parfaitement servi dans la surface, a crucifié la défense bavaroise et offert à son équipe une victoire de prestige (88e).

Ce revers à domicile complique la tâche du club allemand, qui devra aller chercher sa qualification à Milan la semaine prochaine. De son côté, l’Inter confirme son statut de sérieux prétendant au sacre européen, fort d’une performance collective solide et d’un réalisme chirurgical.