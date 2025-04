AS Rome reçoit Juventus Turin ce dimanche 6 avril 2025 à 20h45 pour la 31e journée de Serie A.

A quelle heure voir AS Rome – Juventus Turin ?

La rencontre de Serie A, comptant pour la 31e journée, entre AS Rome et Juventus Turin aura lieu ce dimanche 6 avril 2025 à 20h45. Vous pouvez suivre le match AS Rome – Juventus Turin sur notre site ainsi que tous les autres match en direct à partir de 20h45.

Quelle chaîne TV diffuse AS Rome – Juventus Turin ?

La rencontre de Serie A entre AS Rome et Juventus Turin sera diffusé en direct à la télévision sur l’Equipe à 20h45.