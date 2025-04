L’AC Milan affronte la Fiorentina ce samedi 5 avril 2025 à 20h45 dans le cadre de la 31e journée de Serie A. Cette rencontre, qui se déroulera au Stadio San Siro, s’annonce déterminante pour les objectifs des deux équipes en cette fin de saison.

Actuellement en course pour une qualification en Ligue des Champions, les Rossoneri doivent impérativement s’imposer à domicile pour consolider leur place parmi l’élite du football italien. Malgré une saison en dents de scie, les hommes de Stefano Pioli pourront compter sur leur public et sur Rafael Leão, Olivier Giroud et Christian Pulisic, fers de lance de leur attaque.

De son côté, la Fiorentina, qui vise une place en compétition européenne, ne compte pas se laisser faire. Actuellement en bonne dynamique, les Viola comptent sur Nicolás González, Giacomo Bonaventura et Jonathan Ikoné pour surprendre l’AC Milan. Avec un jeu offensif bien rodé, la formation de Vincenzo Italiano espère ramener des points précieux de San Siro.

Informations pratiques