Ce mercredi 2 avril 2025, Liverpool accueille Everton à Anfield pour la 30e journée de Premier League. Un derby de la Mersey toujours bouillant, avec des enjeux cruciaux pour les deux équipes.

Leader du championnat avec 70 points, Liverpool aborde ce choc avec détermination. Malgré deux défaites sur leurs cinq derniers matchs, les Reds restent solides défensivement (3 buts encaissés) et efficaces devant le but (7 buts marqués). Toutefois, Jürgen Klopp devra composer sans Trent Alexander-Arnold, Calvin Bradley et Joe Gomez, tous blessés.

En face, Everton (15e, 34 points) lutte pour s’éloigner de la zone rouge. Invaincus lors de leurs cinq derniers matchs (1 victoire, 4 nuls), les Toffees affichent un bilan offensif similaire à celui de Liverpool (7 buts marqués, 6 encaissés). Mais l’équipe devra faire sans plusieurs cadres, dont Ismaël Ndiaye, Dwight McNeil, Dominic Calvert-Lewin et Orel Mangala.