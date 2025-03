Le Camp Nou accueillera ce dimanche 30 mars 2025, à 16h15, l’un des matchs les plus attendus de la 29e journée de Liga : le FC Barcelone reçoit Girona pour un derby catalan aux enjeux bien distincts.

Solide leader du championnat avec 60 points, le Barça entend bien poursuivre sa série d’invincibilité et asseoir davantage son autorité sur la Liga. L’équipe de Xavi, en grande forme, espère profiter de cette rencontre pour distancer ses poursuivants et faire un pas de plus vers un nouveau sacre national.

En face, Girona vit une saison plus contrastée. Treizièmes avec 34 points, les visiteurs auront fort à faire face à une formation barcelonaise en pleine confiance. Ce déplacement s’annonce donc périlleux, mais pourrait être l’occasion d’un sursaut d’orgueil pour les hommes de Míchel.

Le match sera retransmis en direct sur beIN Sports 1, ce dimanche à 16h15, un horaire idéal pour les passionnés de football.