Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé, vendredi, en Espagne, une table ronde économique organisée par la Maison arabe (Casa Arabe).

La rencontre a été consacrée à l’examen des perspectives de coopération économique et des d’investissements communs.

Selon un communiqué du département, la table ronde a également porté sur les moyens appropriés permettant d’accroître le flux des touristes espagnols vers la destination Tunisie.

Prenant la parole, le ministre a exhorté les entreprises espagnoles à exploiter au mieux les opportunités d’investissement offertes par la Tunisie dans des secteurs stratégiques et vitaux tels que les énergies renouvelables, les technologies modernes et la fabrication de composants automobiles et aéronautiques.

Il a saisi l’occasion pour mettre en valeur la position stratégique dont dispose la Tunisie en tant que point d’accès aux marchés africains à la faveur de l’intégration de notre pays dans les espaces commerciaux régionaux et africains tels que le COMESA et la ZLECAF.

Cette intégration régionale, a-t-il expliqué, a permis d’instaurer des partenariats tridimensionnels permettant aux entreprises espagnoles de faire de la Tunisie une plateforme d’affaires orientée vers les marchés africains.

Nafti a par ailleurs souligné la nécessité pour les investisseurs espagnols de venir en Tunisie pour établir des partenariats d’investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, à la lumière de stratégie nationale tunisienne tablant sur un taux 30% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030

Nafti s’est en outre félicité de la diversité des investissements espagnols en Tunisie, qui comprennent 72 entreprises actives dans les secteurs des industries manufacturières, de l’agro-alimentaire, des énergies renouvelables, du tourisme et de l’agriculture, soulignant que ces entreprises ont contribué à la création de plus de 7700 emplois directs.

La table ronde a été également l’occasion de donner un perçu de la batterie des mesures décrétées par la Tunisie en vue de promouvoir le climat d’investissement, citant en exemple la réforme des dispositifs juridiques y afférents, la simplification des démarches administratives, le renforcement de l’infrastructure logistique et digitale, et la mise à niveau des systèmes de formation académique et professionnelle.

Autant de mesures qui s’inscrivent dans la perspective de l’Etat tunisien de promouvoir l’attractivité de la Tunisie en tant que destination privilégiée pour les investisseurs étrangers.

Tout en rappelant la solidité relations historiques entre la Tunisie et l’Espagne, Nafti a tenu à souligner que l’Espagne est devenue le 4e partenaire commercial de la Tunisie avec un volume des échanges estimé à 6000 MD au cours des trois dernières années.

Il a également ajouté que l’Espagne s’est imposée en tant que 6e partenaire d’investissement au niveau international et 4e partenaire au sein de l’espace de l’Union européenne avec une enveloppe d’investissements cumulés de plus de 2480 millions de dinars jusqu’à la fin de 2024.

Les participants à cette table ronde ont assisté à la diffusion d’une vidéo promotionnelle de la destination touristique tunisienne réalisée dans le cadre de la campagne lancée par le ministère du Tourisme au titre de l’année 2025, laquelle lorgne 16 marchés européens.

Y ont pris part, un nombre important d’acteurs économiques, d’hommes d’affaires et de représentants de grandes entreprises espagnoles établies en Tunisie.