Le Paris Saint-Germain pourrait décrocher le titre de champion dès ce week-end lors de la 27ᵉ journée de Ligue 1. Pour cela, une victoire contre Saint-Étienne samedi 29 mars 2025 à 19h00 sera nécessaire.

Actuellement 17ᵉ du championnat, l’AS Saint-Étienne est en grand danger de relégation en Ligue 2. Malgré un début prometteur sous les ordres d’Horneland, l’élan des Verts s’est rapidement essoufflé. Depuis leur succès contre Reims (1-0) le 4 janvier, ils n’ont plus gagné aucune rencontres.

De son côté, le Paris Saint-Germain enchaîne les succès et pourrait être sacré dès ce week-end si l’OM s’incline à Reims et que Monaco et Nice se neutralisent dans le derby de la Riviera. Solidement installé en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance, le club parisien domine sans partage le championnat.

Où suivre le match ASSE – PSG ?