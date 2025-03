L’équipe de l’USM El Harrach (Ligue 2) s’est qualifiée aux demi-finales de la Coupe d’Algérie de football, saison 2024-2025, aux dépens de l’ES Mostaganem (Ligue 1), qu’elle a battu aux tirs au but (2-0), mercredi soir lors du quart de finale joué au stade du 5 juillet (Alger).

Les deux équipes se sont séparées après le temps réglementaire et les prolongations sur le score de parité (1-1).

L’USM El Harrach avait ouvert le score à la 27e minute par son avant-centre Abid qui a trompé la vigilance du gardien de but de l’ES Mostaganem, Ouabdi, d’une pichenette dans la surface de réparation.

L’égalisation des Mostaganémois est intervenue à la 63e par le capitaine Mesloudi, qui a trompé la vigilance du gardien Faouzi Chaouchi d’un tir puissant.

Lors des prolongations, aucune équipe n’a pu assurer la qualification, différée à la fatidique séance des tirs au but qui a souri à l’USM El harrach, grâce à son gardien de but Chaouchi qui a arrêté quatre tirs, permettant à son équipe d’être la première qualifiée aux demi-finales, en attendant la suite des matchs des quarts de finale, prévus jeudi et vendredi.

Programme des autres matchs des quarts de finale :

Jeudi 27 mars (22h00) :

Stade Miloud Hadefi (Oran): CR Témouchent (Ligue 2) – USM Alger (Ligue 1)

Stade Nelson Mandela (Alger): MC El-Bayadh (L1) – ES Sétif (L1)

Vendredi 28 mars (22h00):

Stade Hocine Ait Ahmed (Tizi-Ouzou): CR Belouizdad (L1) – MO Béjaia (inter-régions).