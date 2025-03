L’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) a annoncé l’ouverture des candidatures pour les stations de radiodiffusion membres de l’Union ainsi que pour les stations de radiodiffusion privées diffusant en arabe, qu’elles soient régionales ou internationales, afin de participer à la 15ème édition du concours arabe de musique et de chanson, qui se tiendra du 27 au 29 mai 2025.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’à la fin du mois d’avril prochain, et les résultats seront dévoilés lors de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, qui se déroulera du 23 au 26 juin 2025.

Ce concours comprend deux catégories de chansons : la première, “la chanson pour orchestre” autour du thème “le patriotisme”. La chanson doit être composée dans les modes arabes et ne dépassant pas sept minutes. La deuxième catégorie concerne la “pièce musicale”, qui met l’accent sur la création d’une œuvre musicale composée selon les formes classiques de la musique arabe, utilisant des modes et rythmes arabes, et interprétée avec un orchestre moderne alliant tradition et touches contemporaines, sans dépasser cinq minutes.

Deux prix seront attribués dans chaque catégorie; le premier prix dans la catégorie “chanson pour orchestre” est de 10 000 dollars, tandis que le deuxième prix est de 6 000 dollars. Les prix dans la catégorie “pièce musicale” seront de 6 000 dollars pour le premier prix et de 3 000 dollars pour le deuxième prix.

Il est à rappeler que le concours arabe de musique et de chanson, organisé tous les deux ans, a pour objectif de promouvoir la production musicale arabe et de soutenir les nouvelles expériences artistiques.