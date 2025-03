“La prospection des opportunités d’investissement dans les grands projets structurants en Tunisie et l’exploration des opportunités de coopération dans ces domaines” a été au centre d’une rencontre entre le Directeur Général de la FIPA, Jalel Tebib et une délégation chinoise de la société “Norinco”, présidée par son Directeur Général Adjoint, Jia Yongzhi a fait savoir, mardi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur.

Les responsables chinois ont exprimé à l’occasion de cette visite effectuée le 19 mars courant au siège de FIPA-Tunisia, “la volonté de leur pays de soutenir un partenariat durable et de travailler avec la Tunisie dans les grands projets”.

Norinco est une société d’État sous contrôle direct du gouvernement de la République Populaire de Chine. Elle participe à la construction de divers projets d’envergure tels que les chemins de fer, les centrales thermiques et hydroélectriques, les projets de transmission et de transformation de l’énergie, les installations pétrolières et minérales.

Tebib a, de son côté, donné un aperçu sur le climat des affaires en Tunisie, le cadre législatif mis en place pour en encourager l’investissement et les opportunités offertes dans les secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée.

Il a, également, présenté des grands projets à réaliser en Tunisie dans le cadre du Partenariat Public-Privé.

La délégation a, également, eu des entretiens avec les hauts responsables de l’Instance Générale de Partenariat Public Privé.