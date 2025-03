Le Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse de Sousse (FIFEJ) fait son grand retour, après une absence de près de six années, pour se tenir dans sa 14ème édition du 8 au 12 avril 2025.

22 pays prennent part à cette édition 2025 qui sera ouverte par le documentaire “Matula” de Abdallah Yahia. Les films sélectionnés dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages qui comprend 11 œuvres, et celle du format court qui a retenu 9, seront évalués par un jury composé du critique irakien Abdel Hussein Chaabane, de la cinéaste rwandaise Marie-Clémentine DUSABEJAMBO, de la réalisatrice Française Julie Caty, de l’universitaire marocain Azzedine Gourirane et du directeur de la photographie tunisien Mohamed Maghraoui.

Par ailleurs, une compétition dédiée aux jeunes réalisateurs de moins de 30 ans proposera 28 courts métrages. Le jury de cette section sera composé de l’acteur tunisien Khaled Bouzid, du réalisateur syrien Muhannad Kulthum et de Manuela Vetter Nicolleti, experte en culture et communication auprès de l’ICESCO.

En collaboration avec la Cinémathèque tunisienne, le festival a programmé une sélection de trois films pour enfants. Par ailleurs, une sélection spéciale de 22 courts métrages réalisés en 2024 sera présentée sous le titre “De la ligne zéro” , d’une durée de 100 minutes, signée par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi. Ce projet réunit des œuvres de cinéastes et artistes de la Bande de Gaza ayant documenté avec leurs caméras l’agression brutale de l’occupation israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

A l’occasion de la commémoration du 87ème anniversaire des événements du 9 avril 1938 “Fête des martyrs”, le festival projettera “La Fontaine” (Ennafoura), un film réalisé par Salma Baccar. Les projections auront lieu dans quatre espaces : le Théâtre municipal de Sousse, la Maison de la Culture de Kalaa Sghira, la Maison de la Culture de Hammam Sousse et la salle de cinéma itinérante “CinémaTdour”.

Les jeunes cinéastes amateurs auront l’opportunité de participer à plusieurs masterclasses autour notamment de la photographie, du jeu d’acteur face à la caméra, de l’image cinématographique, de l’écriture de films documentaires et du scénario pour fiction.

Lors de la conférence de presse, le directeur de cette nouvelle édition, Aymen Jlili, a souligné que le retour du festival après une si longue interruption représente un véritable défi, mais aussi une occasion de relancer cet événement cinématographique. Il a à cet égard souligné les efforts déployés pour proposer un programme riche et à la hauteur de l’histoire du festival. Il a également affirmé que cette édition vise à consacrer le droit à la culture pour tous, comme en témoignent les initiatives en faveur des personnes en situation de handicap et les programmes dédiés à la jeunesse.

Fondé en 1991, le Fifej est l’un des principaux festivals dédiés au cinéma pour l’enfance et la jeunesse dans le monde arabe. Il s’agit du troisième plus ancien festival cinématographique en Tunisie. Après une interruption depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés financières, cette édition affiche en 2025 son retour avec une programmation ambitieuse, illustrant la volonté des organisateurs de redonner à ce festival son rayonnement à l’échelle nationale et internationale.