La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé lundi, une séance de travail consacrée à l’examen du programme du Théâtre National Tunisien (TNT) et du Pôle “Théâtre et Arts Scéniques” du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.

A cette occasion, le directeur général du Théâtre National Tunisien (TNT), Moez Mrabet, a présenté le programme de la soirée de clôture le 27 mars 2025 de la troisième édition de la manifestation “Tunis, Théâtres du Monde”, qui sera marqué, informe un communiqué du ministère des affaires culturelles, par la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre par l’homme de théâtre Noureddine Ouergui, suivie d’un hommage à la comédienne Najia Ouergui, ainsi que la présentation d’une pièce théâtrale de Taoufik Jebali et d’un spectacle musical de l’artiste Ichraq Matar.

Le programme du Pôle Théâtre et Arts Scéniques du Théâtre de l’Opéra de Tunis s’ouvrira par une exposition retraçant la mémoire du théâtre tunisien, à travers des photographies de figures de dramaturges qui ont contribué, au fil des années, à enrichir les annales du quatrième art. Un hommage sera également rendu aux artistes tunisiens disparus récemment, notamment les comédiens Fethi Haddaoui et Amara Melliti.

Dans ce contexte, la ministre a souligné l’importance de conjuguer les efforts pour assurer la réussite de ces deux événements majeurs, et de veiller à inviter les professionnels du secteur et les passionnés de théâtre, tout en accordant une place particulière aux enfants et aux jeunes, afin de les sensibiliser à l’univers du quatrième art, en tant que moyen d’expression artistique, culturelle et philosophique, selon le communiqué.