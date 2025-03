Des accords visant la réalisation de 4 projets pour la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, d’une capacité globale de 500 mégawatts, ont été signés lundi, à Tunis.

Il s’agit de projets qui seront réalisés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid ( 300 mégawatts), Gafsa ( 100 mégawatts) et Gabès ( 100 mégawatts).

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de la première étape de l’appel d’offres pour la réalisation des projets d’une capacité de 1700 mégawatts, à partir des énergies renouvelables dans le cadre des concessions.

S’agissant des projets ayant une capacité de 100 mégawatts, ils seront réalisés par les sociétés «Qair» dans la région d’El Ksar, au gouvernorat de Gafsa et la société “Scatec» , en partenariat avec les sociétés «Aeolus» à Mezzouna, au gouvernorat de Sidi Bouzid et celle “Voltalia», à Menzel Habib au gouvernorat de Gabès.

Un projet d’une capacité de 200 mégawatts sera réalisé par la société «Qair», dans la région de la région d’El Khobna, relevant de la délégation de Mezzouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid

Ces projets qui entreront en exploitation à partir de 2027, permettront de produire 1100 Gigawatt-heure (GWh), par an, soit l’équivalent de 5% de la production nationale d’électricité et d’économiser près de 250 mille tonnes en gaz naturel, d’une valeur de près de 125 millions de dollars annuellement.

Ils permettront également de réduire de 200 millions de dinars/an les coûts de production d’électricité.

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie recevra demain, mardi 25 mars, des offres dans le cadre du premier tour du deuxième appel d’offres pour des projets éoliens d’une capacité d’environ 75 mégawatts chacun.

A rappeler, le ministère de l’Industrie a publié trois appels d’offres internationaux pour l’installation, sur la période 2024-2026, de 1700 mégawatts dont 800 mégawatts d’énergie solaire et 600 mégawatts d’énergie éolienne sur des sites proposés par des investisseurs et 300 mégawatts d’énergie solaire sur deux sites proposés par l’Etat, à Sidi Bouzid et Gabès.

La ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub a souligné dans son discours l’importance de ces projets qui contribueront à promouvoir l’investissement dans les énergies renouvelables dans différentes régions du pays, en plus d’améliorer l’infrastructure énergétique.

Une telle démarche renforcerait la stabilité sociale et économique et réaliserait une intégration effective de ces régions dans le processus de développement durable, a-t-elle noté. Elle a considéré que la réalisation de ces projets en partenariat actif entre toutes les parties intervenantes constitue un exemple réussi pour garantir la concrétisation des objectifs énergétiques nationaux, afin d’améliorer l’efficacité, de maîtriser la demande et de développer l’utilisation des énergies renouvelables, le raccordement électrique avec les pays voisins et le continent européen, ainsi que l’intégration des technologies modernes telles que le développement des réseaux intelligents, la mobilité électrique et le stockage d’énergie.

L’évènement s’est déroulé sous la supervision de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, de Walid Hadhili, ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, et de Wael Chouchane, secrétaire d’État chargé de la transition énergétique