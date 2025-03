La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en Libye et cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna Serwaa Tetteh, a salué les positions « équilibrées et constructives » de la Tunisie sur la situation en Libye.

Elle s’est félicitée de son rôle dans le soutien au dialogue, au consensus et aux efforts de réconciliation entre les frères libyens.

Reçue, lundi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, la responsable onusienne a présenté le plan d’action de la Mission d’appui des Nations unies en Libye, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Elle a, dans ce contexte, dit apprécier le soutien continu de la Tunisie à la médiation de l’ONU en Libye ainsi que son rôle dans la facilitation de cette mission.

De son côté, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à poursuivre son soutien aux efforts des Nations unies en Libye et à la mission onusienne, ainsi que sa disposition à contribuer au dialogue, au consensus et aux efforts de réconciliation, en vue d’atteindre une solution politique durable entre les Libyens.

L’objectif étant de permettre à ce pays frère de retrouver sa sécurité et sa stabilité, et de renforcer les liens de paix et de développement dans la région.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé, en janvier dernier, la diplomate ghanéenne Hanna Serwaa Tetteh en tant que représentante spéciale pour la Libye et cheffe de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Tetteh succède à Abdoulaye Bathily, qui a occupé ce poste jusqu’en mai 2024.