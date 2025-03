​Dans une Newsletter publié le 24 mars 2025 sur LinkedIn, The Economist estime que l’empire commercial d’Elon Musk, souvent désigné sous le nom de “Musk Inc.”, fait face à des menaces sérieuses. Tesla, son entreprise phare, connaît des difficultés qui dépassent une simple baisse temporaire de la demande en Chine, en Europe et aux États-Unis. Parallèlement, SpaceX, sa société spécialisée dans l’espace et les satellites, voit ses concurrents devenir plus menaçants qu’auparavant.​

Ces défis surviennent alors que Musk est impliqué dans des tempêtes politiques, admettant lui-même être distrait. Cette situation met en lumière la fragilité potentielle de son empire autrefois considéré comme imprenable.​

Par ailleurs, l’article aborde la situation en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan intensifie la répression, menaçant la démocratie. L’arrestation récente du maire d’Istanbul, un leader populaire désormais candidat de l’opposition à la présidence, est un signe préoccupant.​

En outre, Mark Carney, le nouveau Premier ministre du Canada, a annoncé des élections très attendues. Les politiques de Donald Trump ont nui aux perspectives de son principal rival, Pierre Poilievre, un conservateur tentant de se positionner comme une version locale de Trump. Les électeurs canadiens semblent rejeter cette approche.​

L’article suggère que les électeurs européens pourraient également se détourner des partis d’extrême droite et populistes. Marine Le Pen en France et Giorgia Meloni en Italie pourraient devoir se distancier de Trump pour maintenir leur attrait.​

Enfin, l’article mentionne la fermeture de l’aéroport d’Heathrow en raison d’un incendie, perturbant des milliers de passagers et rappelant la fragilité des infrastructures de voyage.​