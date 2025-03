Ce matin, le centre-est de la Tunisie se réveille sous un ciel capricieux, avec des pluies faibles et localisées. Ailleurs, un ciel partiellement nuageux domine, annonçant une journée de transition météorologique. L’après-midi, le sud du pays verra les nuages s’épaissir, prélude à des pluies éparses en soirée. Ces averses s’étendront au centre durant la nuit, accompagnées par endroits d’orages ponctuels.

Le vent, élément clé de cette journée, soufflera du nord sur le nord et le centre, de l’est sur le sud, et du sud sur l’extrême sud. Il se renforcera près des côtes est et dans le sud, soulevant par moments des nuages de sable, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions.

La mer, quant à elle, reflétera cette agitation atmosphérique, passant de moutonneuse dans le nord à agitée, voire très agitée, le long des côtes est.

Côté températures, le pays se divise en deux. Le nord, le centre et les régions côtières du sud connaîtront des maximales agréables, oscillant entre 18 et 24 °C. Plus au sud, la chaleur se fera sentir, avec des pics allant de 26 à 33 °C.