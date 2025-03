Le Registre National des Entreprises (RNE) et le Comité Générale des Assurances (CGA) ont signé, un accord de coopération portant sur l’échange de données entre les deux structures, a annoncé le RNE, dans un communiqué, publié samedi.

L’accord prévoit la mise en place d’une coopération technique entre les deux établissements, en vue de d’améliorer le contrôle notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et la garantie du respect des dispositions de la loi sur le RNE par les affiliés de la CGA .

Dans ce contexte, il a été convenu de mettre les bases de données des deux établissements en réseau, afin de garantir la qualité des données et la transparence des transactions économiques. Il a été convenu, également, d’organiser des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation au profit des affiliés à la CGA, en vue de les initier à leurs obligations envers le RNE en matière d’enregistrement, et de mise à jour des données.

A cet égard, la CGA sera appelée à organiser des ateliers de formation au profit des cadres du RNE, afin de renforcer leurs compétences dans le domaine.

Ont procédé à la signature de la convention Mohamed Adel Chaouari, directeur général du RNE, et Jouda Khemiri, présidente de le CGA.