La crise hydrique actuelle nécessite, impérativement, de repenser les politiques adoptées depuis des décennies qui se sont révélées incapables de garantir le droit de chacun à une eau potable et salubre, a souligné, samedi, le Forum pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES).

Dans un communiqué publié à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars de chaque année, le FTDES a estimé que les réformes doivent commencer par la révision du code des eaux, en veillant à ne pas reléguer l’eau au statut de «marchandise».

«Il est nécessaire de renforcer le rôle social de l’eau et de la préserver du gaspillage, et ce, en mettant en place des lois contraignantes et strictes qui s’appliquent à tous, sans exception et sur un même pied d’égalité », a insisté l’organisation.

Elle a, en outre, mis l’accent sur l’impératif de mettre en place des stratégies « plus efficientes » afin de surmonter les problèmes structurels de gestion des ressources en eau et d’adopter une nouvelle approche qui puisse garantir la justice hydrique, tout en étant en adéquation avec le principe de rationalisation de la consommation de l’eau.

Le Forum a, également, jugé indispensable de construire une vision sociale, économique et environnementale des ressources en eau. « L’autorité de tutelle est appelée aujourd’hui à prendre des mesures urgentes et d’anticipation pour faire face à la pénurie d’eau et ses effets socio-économiques en Tunisie », a-t-il conclu.

En 2024, le droit d’accès à l’eau a été la principale revendication environnementale. Les mouvements revendiquant le droit à l’eau ont représenté 59% de l’ensemble des mouvements environnementaux en 2024, s’établissant à 252 mouvements.

Durant la même année, les réserves d’eau dans les barrages n’ont pas dépassé les 35%, malgré l’augmentation de la moyenne des précipitations, ce qui peut s’expliquer, selon le FTDES, par la vétusté des ouvrages hydraulique devenus peu efficaces en matière de stockage des apports en eaux.