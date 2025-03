Les appels à candidatures pour les résidences artistiques 2025-2026, initiés par l’Académie des beaux-arts en partenariat avec la Cité internationale des arts, sont désormais ouverts jusqu’au 6 avril 2025. Trois programmes sont proposés : arts visuels, chorégraphie et architecture & paysage, chacun offrant une résidence à Paris à partir du 3 septembre 2025.

Ouverts aux artistes de toutes nationalités, ces programmes s’adressent à des professionnels disposant d’au moins cinq années de pratique artistique ou d’un diplôme dans leur discipline. Les candidats doivent également justifier d’une expérience de diffusion à l’échelle nationale ou internationale.

Ces résidences offrent un accompagnement sur mesure : rencontres avec les académiciens, participation à des expositions et événements, interventions lors des séances de l’Académie, séminaires et visites professionnelles. Les résidents rejoignent une communauté dynamique de plus de 300 artistes de toutes disciplines et origines, en immersion au cœur de la scène artistique parisienne.

Ce dispositif s’inscrit dans une politique active de soutien aux artistes portée par l’Académie des beaux-arts, en lien avec son réseau de partenaires internationaux tels que la Villa Médicis, la Villa Albertine ou encore le Château de Lourmarin. Il renforce également l’engagement de la Cité internationale des arts en faveur de la création contemporaine et de l’accueil artistique.

Les frais de transport ne sont pas pris en charge, et les candidats ne doivent pas avoir bénéficié d’une résidence antérieure à la Cité. Toutes les informations et les modalités de candidature sont disponibles sur le site de la Cité internationale des arts.