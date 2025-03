La Tunisie se prépare à un week-end météorologique contrasté. Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie, le ciel sera partiellement voilé à densément nuageux durant la nuit sur l’extrême sud-est, avec des pluies faibles qui s’étendront progressivement vers le nord-ouest et le centre du pays.

Les vents, soufflant du secteur nord et de l’est, seront particulièrement forts près des côtes, avec des phénomènes de sable locaux susceptibles de réduire considérablement la visibilité. Sur les côtes est, la mer sera très agitée, tandis qu’elle sera moutonneuse dans le nord.

Côté températures, le pays connaîtra des variations importantes. Les maximales oscilleront entre 18 et 25 °C dans le nord, le centre et les régions côtières du sud, mais grimperont entre 26 et 33 °C dans le reste du pays, atteignant localement jusqu’à 36 °C dans le sud.