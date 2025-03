Huit ans après Blue Maqams, le maître tunisien du oud Anouar Brahem revient avec un nouvel album intitulé After the Last Sky, dont la sortie est prévue pour le 28 mars 2025. Le titre est inspiré d’un vers du poète palestinien Mahmoud Darwish, également utilisé il y a 40 ans par Edward Said pour une méditation sur l’exil et la mémoire.

Enregistré en mai 2024 à l’Auditorio Stelio Molo RSI de Lugano (Suisse) sous la direction de Manfred Eicher, ce projet réunit un quartet international composé de Dave Holland (contrebasse), Django Bates (piano) et pour la première fois Anja Lechner (violoncelle), aux côtés de Brahem au oud. Ce nouvel ensemble entame parallèlement une tournée européenne qui passera par la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique.

After the Last Sky explore la question de l’exil, de l’identité et du déracinement à travers une musique de chambre délicate, marquée par une forte charge émotionnelle et politique. Les compositions mêlent les modes arabes traditionnels aux influences jazz et classiques, dans une esthétique minimaliste et introspective. Le jeu de Dave Holland, déjà remarqué dans Thimar (1998), offre à Brahem un appui essentiel. Le piano aérien de Bates et la profondeur du violoncelle de Lechner enrichissent un univers sonore toujours plus ouvert.

L’album est également marqué par les réflexions du journaliste Adam Shatz, auteur d’un essai sur Frantz Fanon. Il replace la musique de Brahem dans un continuum esthético-politique, en lien avec le combat palestinien et les tensions actuelles. Selon lui, les titres des morceaux sont des « indicateurs d’écoute » pour qui veut saisir les intentions de l’artiste.

Anouar Brahem reste fidèle à sa vision : une musique profondément enracinée mais universelle, exigeante mais accessible, méditative mais engagée. Un artiste libre, qui continue de tracer son propre chemin, hors des sentiers battus, au croisement des traditions et de la modernité.