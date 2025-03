Le Président de la République Kais Saïed a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de faire imposer le respect de la loi à toutes les banques et à œuvrer à contrer les exactions et les dépassements qui peuvent s’y produire, cite un communiqué de la présidence de République.

« La loi doit être appliquée à tous », a insisté le chef de l’Etat, soulignant que ce qui se passe aujourd’hui est « inacceptable » et « ne peut passer dans l’impunité ».

« Alors que les taux d’intérêt sont revus à la baisse, on s’aperçoit que le principal de la dette accuse une tendance haussière », a-t-il déploré.

Le président de la République a saisi l’occasion pour réitérer son appel incessant à la nécessité de réviser la loi relative à la BCT.

« Une telle révision devra permettre de contribuer à relever les défis financiers qui s’imposent et renforcer la résilience de l’économie nationale », a-t-il indiqué.

Toujours dans le cadre de cette réunion, le président Saïed a passé en revue nombre d’indicateurs économiques, dont notamment, le taux d’inflation qui, à la faveur des choix éminemment nationaux, n’a pas dépassé 5,7 %.

Sur un autre plan, le chef de l’État a pressé la commission des analyses financières à accomplir au mieux sa mission, puisque ce qu’elle a fait jusqu’à présent est loin d’être satisfaisant et n’a pas abouti aux résultats escomptés, notamment, en matière d’identification et de traçabilité de plusieurs fonds illicites et suspectes.