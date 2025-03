La spécialiste en médecine familiale et en gériatrie, Yosr Qamrati a mis en garde contre les risques sanitaires du jeûne chez les personnes âgées, en raison des changements physiologiques associés au vieillissement et de la fréquence des maladies chroniques chez les personnes âgées.

Les personnes atteintes d’hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires sont sujettes à des fluctuations de la pression artérielle et à un risque accru d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus du myocarde, selon la spécialiste.

Elle a ajouté que les personnes âgées souffrent de déshydratation et de troubles électrolytiques (hypokaliémie et hyponatrémie), ce qui réduit leur sensation de soif pendant le jeûne et les expose ainsi à une déshydratation accrue, en particulier pendant les mois d’été, augmentant ainsi le risque de complications cardiovasculaires et rénales.

Elle a expliqué que les troubles cognitifs dont peuvent souffrir les personnes âgées en jeûnant peuvent les amener à oublier de boire de l’eau ou de s’alimenter correctement pendant les périodes autorisées, ce qui entraîne une détérioration de leur état de santé général.