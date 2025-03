A l’instar des pays membres de l’Organisation Mondiale de la Météorologie, la Tunisie célèbre, le 23 mars de chaque année la Journée mondiale de la météorologie.

L’Institut National de la Météorologie organise, dans ce cadre, un certain nombre d’événements, notamment une série de présentations scientifiques sur les activités de l’Institut en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de catastrophes naturelles et environnementales et de réduction de leurs conséquences négatives.

Le programme de célébration de la Journée mondiale, qui sera organisée sous le thème “Ensemble pour combler l’écart dans les systèmes d’alerte précoce”, comprend également une exposition ouverte au grand public qui présentera des machines de surveillance météorologique et la façon dont les bulletins de prévisions météorologiques sont préparés, selon un communiqué publié vendredi par l’Institut vendredi.

Il convient de rappeler que l’Institut est membre de longue date de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Sa stratégie vise à consacrer sa politique de protection des personnes, des biens et d’alerte précoce à l’atténuation des catastrophes naturelles et à la protection de divers secteurs sociaux et économiques.

Elle contribue également à la recherche et au développement pour les énergies renouvelables et favorise le développement durable afin de faire progresser divers secteurs stratégiques aux niveaux local et mondial.

Au cours des dernières années, l’Institut National de la Météorologie a mis en place une carte de vigilance qui vise principalement à alerter rapidement sur les phénomènes météorologiques dangereux ainsi qu’à fournir des conseils et des procédures pour y faire face et réduire leurs risques.

Le même projet vise à vulgariser l’information météorologique au grand public et à la fournir aux médias et aux autorités officielles.